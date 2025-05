Ruba 39 flaconi di profumo per oltre 6mila euro all’aeroporto di Malpensa: arrestato un 33enne

video suggerito

È stato trovato con ben 39 flaconi di profumo di marca un uomo di 33 anni, fermato fuori dall'aeroporto di Malpensa dopo un giro al "duty free" dello scalo milanese con addosso oltre 6mila euro di refurtiva.

Così è finito in manette il cittadino straniero che, dopo il furto, stava per imbarcarsi per un volo diretto in Armenia. L'uomo, grazie alla tempestiva segnalazione di una commessa del negozio dell'aeroporto, è stato infatti bloccato in tempo dagli agenti della Polaria dello scalo di Varese.

È successo nella prima mattina dello scorso 30 aprile quando il 33enne, dopo esser entrato nel duty free di Malpensa con regolare carta di imbarco e con un complice a fare da "palo", ha distratto l’attenzione della commessa richiedendo informazioni sui prodotti in esposizione mentre faceva di nascosto il pieno di profumi di marca, imboscando in valigia 39 flaconi.

L’addetta però, accortasi del furto, ha subito chiamato la polizia, che ha subito rintracciato i due attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza. Dalle immagini è emerso infatti che i malviventi avevano prontamente lasciato l’aeroporto, per poi prendere la navetta di un albergo nelle vicinanze: è qui, al bancone del bar, che sono stati finalmente trovati.

La perquisizione successivamente svolta nella camera d'hotel prenotata dall'uomo ha poi permesso poi agli investigatori di sequestrare 39 confezioni di profumo di marca dal valore complessivo di oltre 6mila euro. Il 33enne, già noto alle forze dell’ordine per fatti analoghi commessi in altri scali aeroportuali italiani, è stato così fermato dagli agenti e condotto in carcere a Busto Arsizio.