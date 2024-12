video suggerito

Rovesciano ragù sui sedili del bus e lanciano salame sui finestrini, Apam: “Totale mancanza di rispetto” Apam, l’Azienda di servizi per la mobilità di Mantova, ha pubblicato la foto di uno dei sui bus vandalizzati nei giorni scorsi. Qualcuno ha rovesciato il ragù sui sedili e lanciato le fette di salame contro i finestrini: “Questi atti di vandalismo hanno un costo non solo per noi, ma anche per la comunità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto da Apam

Alcuni giorni fa un autobus di Apam, l'Azienda di servizi per la mobilità di Mantova, ha subito un atto di vandalismo insolito. Su uno dei sedili, infatti, era stato svuotato un barattolo di ragù del supermercato e sui finestrini e a terra erano state probabilmente lanciate alcune fette di salame confezionato. "Un gesto che denota una totale mancanza di rispetto e che rappresenta un grave danno per la collettività", ha affermato l'azienda in una nota, "molti, forse, agiscono con l’intento di ‘lasciare il segno'. Ma vi è una grande differenza tra lasciare un segno costruttivo e lasciare devastazione".

Più di 100mila euro spesi per rimediare agli atti vandalici ogni anno

Nel suo comunicato Apam ha spiegato che sono oltre 800 gli atti vandalici che vengono registrati ai danni dei propri mezzi ogni anno. Il più classico è quello delle chewing gum attaccate in giro e le varie scritte incise un po' ovunque, ma capitano anche episodi più gravi come il furto dei martelletti antincendio e i sedili che vengono squarciati. "Non si tratta solo di un aspetto estetico", spiega l'azienda, "ma di atti di vandalismo, che sono un costo non solo per l’azienda ma anche per la comunità".

In questo modo, infatti, l'azienda deve sborsare più di 100mila euro all'anno per rimediare ai danni, creando così un danno al servizio pubblico offerto. "Risorse sottratte ad altro, che potrebbero essere investite per miglioramenti concreti come nuovi mezzi, servizi più efficienti, iniziative di sostenibilità", afferma Apam.

"Le azioni che rimangono nel tempo sono quelle che migliorano la realtà circostante"

Sempre secondo i dati riportati dall'azienda del trasporto pubblico mantovano, il 95 per cento di questi episodi avvengono tra settembre e giugno, in concomitanza con l'inizio e la fine delle lezioni scolastiche. Per questo motivo, Apam suggerisce come sia "fondamentale affrontare queste cause alla radice, promuovendo iniziative che sensibilizzino soprattutto i più giovani al rispetto delle regole e al valore dei beni comuni".

Se poi lo scopo di questi gesti è "lasciare il segno", Apam fa notare come "le azioni che davvero rimangono nel tempo sono quelle che migliorano la realtà circostante, non quelle che la degradano". Il vandalismo, invece, "è un problema culturale e sociale" e spesso "riflette una mancanza di senso civico".