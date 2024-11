video suggerito

“Diamo alle donne i mezzi contro la violenza”. Ma lo slogan di Atm per il 25 novembre viene corretto “Diamo alle donne i mezzi per combattere la violenza”, è lo slogan scelto da Atm per alcuni cartelloni in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ma una mano anonima corregge: “Diamo agli uomini la capacità di non essere violenti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Diamo alle donne i mezzi per combattere la violenza", è lo slogan scelto da Atm in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per sensibilizzare turisti e pendolari sul tema e invitare a chiamare il numero di emergenza 1522 in casi di violenza. Ma una mano anonima cancella la scritta e corregge a pennarello: "Diamo agli uomini la capacità di non essere violenti".

Succede alla fermata della metropolitana gialla M3 Porta Romana. Protagonista uno dei cartelloni che l'azienda dei trasporti pubblici di Milano ha fatto affiggere nelle stazioni e sulle pensiline dei mezzi di superficie. Nelle intenzioni di Child The Agency, la società creativa che ha curato la campagna, l'intento era quello di "sottoporre a tutta l’opinione pubblica il tema del saper riconoscere i sintomi della violenza, per prevenirla e per difendersi", come riportato da Corriere della Sera. Ma il messaggio, in realtà, ha contribuito ancora una volta accendere il dibattito sulle strategie da mettere in atto per fronteggiare l'emergenza violenza di genere.

"Riconosci la violenza prima che sia troppo tardi", il messaggio della campagna promossa dall'azienda milanese. Il fine, quello di far venire a conoscenza i passanti del numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24. “La campagna", avevano spiegato da Atm, "rientra nelle azioni concrete che l’azienda in questi ultimi anni ha messo in campo contro la violenza di genere per promuovere una cultura libera da ogni forma di discriminazione e i valori di rispetto, inclusione e unicità di ogni singola persona”.