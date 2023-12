Rompe le costole alla compagna e tenta di strangolarla: arrestato per tentato omicidio Un uomo è stato arrestato per tentato omicidio dopo che ha picchiato la sua compagna, rompendole le costole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, giovedì 21 dicembre, un uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Sulla base di quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, ha massacrato la compagna tanto da romperle le costole. Adesso si trova in carcere dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le forze dell'ordine sono intervenute perché hanno trovato in via Santa Rita da Cascia una donna di quarant'anni ferita e sanguinante. Ha raccontato di essere stata picchiata dal compagno e indicato l'abitazione dell'autore della violenza. Una volta nell'appartamento, il 46enne, ubriaco, si è scagliato contro i militari. I carabinieri lo hanno così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo che lo hanno bloccato con lo spray al peperoncino.

Mentre lui veniva portato in caserma per essere identificato, la donna veniva portata in ospedale per ricevere tutte le cure del caso. Le è stata diagnosticata la rottura di alcune costole e, per questo motivo, è ancora ricoverata. Alle forze dell'ordine ha poi raccontato di essere stata picchiata dal compagno e che avrebbe provato a strangolarla, sbattendole la testa contro il muro. L'avrebbe poi ferita al viso con un coltello.

Leggi anche Carabinieri soccorrono una donna ferita in strada a Milano: arrestato il compagno 46enne

Ha spiegato che non era la prima volta che lui la picchiava, ma che non aveva mai denunciato per paura. L'uomo è stato così arrestato per tentato omicidio.