Fabrizio Corona news

Rompe il vetro dell’ambulanza durante l’ultimo arresto, nuovo processo per Fabrizio Corona Nuovo processo per Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi è accusato di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e tentativo di evasione.

(LaPresse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Fabrizio Corona news ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fabrizio Corona va nuovamente a processo. Dal prossimo 8 settembre l'ex re dei paparazzi dovrà difendersi in aula dalle accuse di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e tentativo di evasione. I fatti contestati a Corona risalgono all'ultimo arresto subito nel marzo del 2021 quando il Tribunale di Sorveglianza decise che l'oggi 48enne dovesse tornare in carcere per non aver rispettato le regole degli arresti domiciliari.

Nuovo processo per Fabrizio Corona al via l'8 settembre

In quell'occasione, Corona accolse la decisione con tutt'altro che pacatezza. Sui social pubblicò un video in cui si riprese il volto coperto di sangue e nel quale annunciava di essersi ferito autonomamente per protestare contro i giudici. Una volta medicato all'interno del suo appartamento, fu scortato all'esterno dagli agenti di polizia incaricati del suo trasferimento. Qui, a causa di quella che dall'ex re dei paparazzi è stata considerata quale una sottrazione indebita del suo cellulare da parte di uno degli agenti, Corona ha dato in escandescenza.

I campi di imputazione dell'ex re dei paparazzi

I poliziotti sono riusciti a fatica a trattenerlo e, nel mentre del caos, il 48enne ha tirato una testata al portellone posteriore dell'ambulanza intervenuta mandando in frantumi il vetro. Una volta calmato, era stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Monza dove era poi stato ricoverato nel reparto di Psichiatria. Qui, Corona avrebbe tentato di evadere utilizzando una finestra.