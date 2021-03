Fabrizio Corona è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, nel reparto di Psichiatria. Piantonato dagli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera, presso cui verrà trasferito una volta dimesso, l'ex re dei paparazzi ha raggiunto il nosocomio nella mattinata di oggi dopo essere ferito da solo alle braccia in seguito alla decisione del tribunale di Sorveglianza di revocare gli arresti domiciliari per alcune violazioni.

Corona ricoverato in Psichiatria: Starà dentro la notte

Corona, che ha pubblicato sui social le immagini del suo volto insanguinato dopo essersi tagliato gli avambracci ed essersi cosparso il volto del sangue fuoriuscito, è stato protagonista anche di un momento di concitazione con i poliziotti che erano andati a prelevarlo nella sua abitazione. Tra bestemmie, urla e tentativi di aggredire un agente, Corona ha spaccato il vetro dell'ambulanza che lo stava soccorrendo prima di calmarsi ed essere trasferito al pronto soccorso per le ferite.

A detta del suo avvocato Ivano Chiesa, l'ex marito di Nina Moric resterà in ospedale sicuramente per questa notte e forse "per qualche giorno". "Fabrizio resta ricoverato qualche giorno – le parole del legale -. Meno male che sta bene, sono allibito per un provvedimento profondamente ingiusto e sbagliato che colpisce un uomo certo non pericoloso e che stava seguendo un percorso di cura". Chiesa ha poi ribadito che quello di oggi "è un giorno triste per la giustizia italiana". Secondo quanto riportato dalle agenzie, il ricovero in ospedale è tardato di molto a causa anche dei protocolli sanitari relativi al Covid-19 cui ogni paziente deve sottoporsi.