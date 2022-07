Ritrovati illesi i due escursionisti dispersi sulle Orobie Sono stati fortunatamente ritrovati illesi i due escursionisti dati per dispersi nelle Orobie bergamasche.

Sono stati fortunatamente ritrovati illesi i due escursionisti dati per dispersi nelle Orobie bergamasche. I due, un ragazzo di 28 anni e una ragazza di 31, residenti nella provincia di Bergamo, erano partiti all'alba di ieri, sabato 16 luglio, dal rifugio Brunone per compiere la traversata delle sei cime, annunciando di tornare entro sera. Dopo diverse ore, però, sono spariti divenendo irreperibili. Subito si è attivata la macchina delle ricerche per trarli in salvo.

Ritrovati illesi due escursionisti dati per dispersi

Secondo quanto riportato da L'Eco di Bergamo, l'allarme è stato dato dai famigliari della coppia che, preoccupati per non riuscire a entrare in contatto con i ragazzi, hanno avvisato le forze dell'ordine. La centrale ha dunque girato l'allarme al Soccorso alpino che ha prontamente attivato una squadra che si mettesse sulle loro tracce. In ausilio agli Alpini, anche l'elisoccorso di Sondrio dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia che ha sorvolato per diverse ore la zona.

Avevano cambiato percorso ma il cellulare non prendeva

Dopo qualche ore di ricerche, il segnale telefonico degli smartphone dei due è improvvisamente ricomparso. Ciò ha permesso alle squadre di ricerca di localizzarli e raggiungerli. Erano le 2.30 del mattino. La coppia, raggiunta, ha raccontato di aver deciso di cambiare percorso e scendere dal lato valtellinese, in Val d'Arigna, tra Punta Scais e il Pizzo Porola. La discesa sul versante opposto ha però provocato un ritardo consistente rispetto al rientro pattuito. Inoltre, la mancanza di segnale non gli ha permesso di avvisare i famigliari del cambio programma.