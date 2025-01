video suggerito

Ritrovate le due ragazzine di 14 e 15 anni che erano scomparse da oltre una settimana: "Stanno bene" Sono state ritrovate le due ragazze che erano scomparse da Agrate Brianza (Monza e Brianza). Le due adolescenti, che hanno quattordici e quindici anni, erano sparite il 13 gennaio scorso.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono state ritrovate le due ragazze che erano scomparse. Non sono mai rientrate nelle loro abitazioni che si trovano ad Agrate Brianza, comune della provincia di Monza e Brianza. Le due adolescenti, che hanno quattordici e quindici anni, erano sparite il 13 gennaio scorso. La notizia della loro scomparsa era stata lanciata dall'Associazione Penelope, da sempre attenta e vicina alle famiglie di persone sparite aiutandole infatti nelle ricerche e diffondendo appelli e messaggi sui social network.

Nelle scorse ore era stato raccontato che le due giovani non avevano più fatto rientro nelle loro case. Le cause di questa sparizione sono ancora da accertare. Le famiglie erano però convinte che si trovassero a Milano. Dopo giorni di apprensione, paura e preoccupazione, hanno potuto finalmente riabbracciarle. Le adolescenti stanno bene fisicamente: non hanno ferite, contusioni o altro. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, nella giornata di oggi saranno ascoltate dai carabinieri che cercheranno di capire cosa possa essere accaduto e soprattutto dove hanno soggiornato per quasi nove giorni.

Nelle prossime ore si potranno quindi avere maggiori informazioni e dettagli sulla dinamica e sull'accaduto.