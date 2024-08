video suggerito

Ritrovata la cagnolina Guendalina scomparsa a Vigevano: i ladri l’hanno uccisa e chiusa nel cestello della lavatrice Guendalina era scomparsa dallo scorso 2 agosto, quando i ladri sono entrati nell’appartamento dove viveva a Vigevano (Pavia) per rapinarlo. La cagnolina, che si pensava fosse scappata, era stata uccisa e nascosta nel cestello della lavatrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È stata ritrovata Guendalina, la cucciola di 5 anni scomparsa dopo che i ladri avevano svaligiato la casa di Vigevano (Pavia) dove viveva con la sua famiglia lo scorso 2 agosto. Purtroppo, però, non era scappata: era stata uccisa e chiusa nel cestello di una lavatrice rotta.

La rapina e la scomparsa di Guendalina

Venerdì l'appartamento di via Gravellona era vuoto, dato che la famiglia di Guendalina era andata in vacanza. A Vigevano erano rimasti solo lei e il suo padrone, che quella sera era andato a cena fuori. Quando i ladri sono entrati in casa, hanno trovato la luce accesa e la meticcia di 5 anni che era stata adottata dal canile cittadino.

I malviventi hanno distrutto tutto, alla ricerca di qualche oggetto prezioso da portare via. Quando il padrone di casa è rientrato, si è accorto del disordine e del fatto che Guendalina non c'era da nessuna parte. Così, la famiglia ha lanciato subito un appello su Facebook: "Vi preghiamo, riportatecela", ha chiesto ai ladri, "aiutateci a ritrovarla", diceva ai vicini di casa.

Il ritrovamento del corpo

Si pensava, infatti, che Guendalina fosse scappata durante la rapina o che, peggio ancora, fosse stata rapita. La realtà, però, si è dimostrata ancora più spietata. I ladri l'hanno colpita uccidendola e hanno gettato il suo piccolo corpo nel cestello di una lavatrice rotta, e per questo non aperta per diversi giorni.

La famiglia si è accorta di Guendalina nella serata del 5 agosto, quando ormai per la cagnolina non c'era nulla da fare. Il suo cadavere è stato portato in un centro veterinario e nelle prossime ore si deciderà se sottoporlo a un esame autoptico per stabilire con certezza la causa del decesso.