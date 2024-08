video suggerito

Ladri entrano in casa e rubano anche il cane: "Non ci interessano i preziosi, vogliamo solo riavere il nostro cucciolo" Nella serata di venerdì 2 agosto dei ladri hanno svaligiato un appartamento a Vigevano (Pavia) e portato via anche il cagnolino di famiglia. I proprietari erano fuori a cena.

La cagnolina Guendalina rubata a Vigevano (Pavia)

Sono entrati in un appartamento di Vigevano, provincia di Pavia, e oltre a denaro contante, gioielli e preziosi hanno portato via anche il cagnolino di famiglia. È sparito dopo l'ingresso dei ladri in casa il cane Guendalina mentre il suo giovane proprietario era a cena con gli amici e il resto della famiglia già in vacanza: un breve momento di assenza di cui i malviventi hanno approfittato per fare irruzione e svaligiare le stanze vuote.

È successo nella serata di venerdì 2 agosto. "Buongiorno, questa notte io e la mia famiglia abbiamo subito un furto in casa in Via Gravellona, Vigevano. Al momento del furto era presente nell’abitazione la nostra cagnolina di 5 anni, Guendalina. È una meticcia nocciola, con macchie bianche", ha scritto il suo padrone, Filippo, sulla propria pagina Facebook. "Al nostro rientro in casa non l’abbiamo più trovata.. se qualcuno l’avesse vista o ha ulteriori informazioni vi prego di contattarmi il prima possibile".

Nessuno dei vicini, purtroppo, ha visto e sentito niente. “Ma delle cose preziose rubate non ci importa nulla, vogliamo solo riavere il nostro cane”, spiega sempre Filippo. Un paese intero così, adesso, è sulle tracce della cagnolina scomparsa. Probabilmente rubata perché non abbaiasse o forse, e questa è la speranza più grande, scappata nei campi limitrofi per il grande spavento.