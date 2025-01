video suggerito

Ritenuto incapace di intendere e volere il 16enne che colpì il vicino con la mazza da baseball a Cesano Maderno È stato giudicato completamente incapace di intendere e di volere il ragazzo di 16 anni che nella serata di martedì 24 settembre ha aggredito un vicino con una mazza da baseball a Cesano Maderno (Monza e Brianza): l’aggressione era stata casuale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato giudicato completamente incapace di intendere e di volere il ragazzo di 16 anni che nella serata di martedì 24 settembre ha aggredito un vicino con una mazza da baseball, colpendolo talmente forte da piegare l'oggetto in metallo. nei garage condominiali di via Friuli 9, a Cesano Maderno (Monza e Brianza).

Durante l’indagine condotta dall’autorità giudiziaria minorile, come riportato da Corriere della Sera, sarebbero emerse infatti "patologie psichiatriche" del ragazzo, attualmente ricoverato in ospedale per sottoporsi alle cure del caso: una diagnosi determinante in vista del processo per tentato omicidio, previsto per il prossimo 6 febbraio.

La sera del 24 settembre scorso l’adolescente, che da tempo manifestava segni di disagio e da qualche giorno aveva smesso di andare a scuola, era uscito di casa e si era recato nei sotterranei condominiali di via Friuli. Qui, con una mazza da baseball, aveva assalito un imprenditore 60enne che stava facendo ingresso nel box di casa dopo una giornata di lavoro. Una vittima incrociata a caso, e massacrata con una lunga sequenza di colpi assestati con violenza al volto e al cranio.

Il 16enne, trovato poche ore dopo dai carabinieri con gli abiti intrisi del sangue del 60enne, era risultato positivo alle droghe. Mentre il 60enne, inizialmente ricoverato all'ospedale di Monza in gravissime condizioni, ha di recente fatto ritorno a casa.