Rissa tra due gruppi di ragazzi fuori da un bar: uno estrae un coltello e colpisce due persone Due ragazzi di 23 e 27 anni sono rimasti feriti durante una rissa fuori da un bar a Lonato, in provincia di Brescia: qui nella serata di ieri venerdì 13 ottobre era scoppiata una lite tra due gruppi di giovani.

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Uno scontro tra ragazzi fuori da un bar è finito nel sangue. Tutto è accaduto fuori da un locale a Lonato, in provincia di Brescia, nella serata di ieri venerdì 13 ottobre. Quello che è successo resta ancora da chiarire con precisione ma sembrerebbe che tra due gruppi di ragazzi sia scoppiata una lite per futili motivi, ancora da scoprire.

Durante la rissa – come riporta Il Giornale di Brescia – uno dei giovani ha tirato fuori un coltello e ha colpito due persone di 23 e 27 anni: i feriti hanno riportato alcuni tagli sul corpo ma fortunatamente non sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato i due ragazzi, entrambi di origini albanesi, prima di trasportarli per accertamenti in codice verde e codice giallo. Tutti altri giovani si sono dati alla fuga. Intanto sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno cercando di risalire all'aggressore e agli altri partecipanti della rissa.