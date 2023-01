Rissa in centro a Vigevano, 22enne finisce in ospedale: provoca un coetaneo e viene picchiato Un ragazzo di 22 anni è finito al pronto soccorso dopo essere stato picchiato da un coetaneo nel corso della notte di ieri, intorno all’1,30, nel centro di Vigevano.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Rissa in centro a Vigevano, provincia di Pavia. Un ragazzo di 22 anni è finito al pronto soccorso dopo essere stato picchiato da un coetaneo nel corso della notte di ieri, intorno all'1,30, nel centro della cittadina. Della vicenda si stanno occupando.i poliziotti del commissariato locale. Stando a quanto ricostruito, sarebbe stata proprio la vittima ad innescare la scintilla che ha dato il via a una mega rissa tra ragazzi. Il 22enne avrebbe infatti cominciato a provocare, ma poi sarebbe stato picchiato e avrebbe quindi avuto la peggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il giovane e poi l'hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Beato Matteo di Vigevano, provincia di Pavia. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Il fatto sarebbe avvenuta nella centralissima piazza Ducale. Secondo le ricostruzioni dei giornali locali, un gruppetto di ragazzi avrebbe prima preso di mira un ragazzo, che prima ha reagito e poi si è allontanato. Subito dopo, la rissa in cui è rimasto coinvolto il 22enne, con il sangue che ha sporcato i sampietrini della piazza. Le forze dell'ordine hanno ascoltato diversi testimoni nelle scorse ore per tentare di ricostruire nei minimi dettagli la dinamica di quanto accaduto.

Commenta l'episodio, in una nota riportata sul quotidiano locale L'Informatore di Vigevano, il consigliere di opposizione Alessio Bertucci: "Dopo l'ennesimo caso di rissa in pieno centro storico, è evidente che sindaco e centrodestra non abbiano trovato nessuna soluzione sul tema sicurezza nella nostra città nonostante siano ormai anni che succedono questi casi. Su questo tema il sindaco ha fatto propaganda durante le varie campagne elettorali ma poi, come sugli altri temi fondamentali per la città, si è eclissato vivacchiando in cerca di mantenere a galla la propria maggioranza ormai appesa al lumicino".