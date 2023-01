Conosce una ragazza su internet, al primo appuntamento viene picchiato e derubato La donna, che appariva diversa dalle foto, era accompagnata da un uomo che ha distrutto la macchina e picchiato il malcapitato. I Carabinieri sono riusciti ad arrestarli.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Era convinto potesse essere l'amore della sua vita e, invece, si è rivelata una clamorosa e pericolosa truffa. Un uomo di 40 anni si è invaghito di una ragazza conosciuta su internet, tramite un sito di incontri, ma al primo appuntamento invece di trovare quella passione e quel trasporto provato in chat, ha trovato botte e violenza. Poi è anche stato rapinato.

L'incontro su internet

L'uomo, originario di Savona, ha raccontato di aver utilizzato un sito di incontri per adulti e di essere rimasto impressionato dal messaggio di una donna. Così i due hanno iniziato a chattare, trovando una grande affinità: interessi in comune, le stesse passioni e anche una certa attrazione reciproca.

Così i due hanno deciso di incontrarsi di persona in Brianza, dove la donna vive, per approfondire la conoscenza e verificare se quell'attrazione persistesse anche in un rapporto reale e non virtuale. Arrivato all'incontro, però, il malcapitato ha trovato tutta un'altra situazione.

Il primo appuntamento

Innanzitutto la donna si è rivelata ben diversa da come si era presentata in fotografia, una soprattutto è stata subito raggiunta da un uomo che ha dapprima rotto il vetro della portiera dell'auto dell'uomo e poi lo ha picchiata violentemente con l'aiuto della donna. Il tutto per sottrargli cento euro dal portafogli.

Grazie alla puntuale descrizione della vittima, i Carabinieri della compagnia di Desio sono riusciti velocemente a individuare la donna, già nota alle forze dell'ordine per essere tossicodipendente e per alcuni reati commessi in relazione alla droga, e arrestarla.

Gli inquirenti non escludono che il piano fosse già organizzato da tempo e che ci siano altre vittime che non hanno avuto il coraggio di denunciare.