Rissa fuori da una discoteca a Brescia: denunciato Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli Il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, è stato denunciato per rissa: avrebbe colpito un ragazzo di 26 anni, procurandogli diverse fratture, fuori da una discoteca di Brescia.

A cura di Ilaria Quattrone

Enock Barwuah, fratello del calciatore Mario Balotelli, è stato denunciato per rissa. I fatti risalgono ai giorni precedenti il Natale. Il ragazzo avrebbe partecipato, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, a una zuffa fuori da una discoteca di Brescia dove un ventiseienne avrebbe riportato diverse fratture al volto.

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", la rissa è avvenuta tra il 22 e il 23 dicembre. Il ventiseienne, che ha quindi sporto denuncia, ha raccontato che il fratello di Balotelli lo avrebbe colpito. Sul referto medico c'è scritto che avrebbe riportato una frattura "plurilineare scomposta del pavimento dell'orbita sinistra" con frammenti "ossei infossati nel seno mascellare". E proprio da questo referto, che sono partite le indagini dei carabinieri.

Barwuah non è l'unico a essere stato denunciato: con lui anche il rapper Prince The Goat del gruppo Slings gangs e un altro amico che avrebbe fatto da body guard durante la serata.

Chi è Enock Barwuah

Barwuah, 29 anni, gioca nell'associazione calcio dilettantistica Ospitaletto. In passato ha partecipato al reality show Grande Fratello Vip. Durante una puntata, anche il fratello Balotelli è entrata nella famosa casa per una sorpresa. Conosciuto per un avere un carattere molto acceso, non è la prima volta che il fratello del famoso calciatore finisce in guai simili: sempre durante le feste di Natale del 2012, era finito agli arresti domiciliari e poi condannato a quattro mesi perché accusato di aver aggredito tre carabinieri fuori da un locale di Brescia. I tre militari erano poi finiti in ospedale.