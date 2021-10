Rissa con lancio di bottiglie a Milano: è grave uno dei tre feriti nel pestaggio Rissa con lancio di bottiglie questa notte a Milano in via Benedetto Marcello. I medici e i paramedici del 118 hanno soccorso tre feriti: due uomini e una donna. Uno di loro è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele ma non sarebbe in pericolo di vita. L’altro uomo è stato portato in codice giallo al Niguarda.

A cura di Simona Buscaglia

Ieri notte, alle 23.46, a Milano i carabinieri sono intervenuti in Via Benedetto Marcello dove, per cause ancora da accertare, si era sviluppata una rissa, con un lancio di bottiglie, che ha coinvolto alcuni cittadini extracomunitari, tra cui tre uomini e una donna.

Tre feriti nella rissa

I carabinieri giunti sul posto hanno accertato la presenza di tre feriti, soccorsi dai medici e dai paramedici del 118. Un uomo nordafricano, di un'età compresa tra i 20 e i 25 anni, senza documenti di identità, che è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale San Raffaele per una ferita da taglio alla coscia e all’addome. L'uomo è in prognosi riservata ma, stando alle prime informazioni, non in pericolo di vita. L'altro uomo coinvolto nella rissa è un uomo, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, anche lui in corso di identificazione perché privo di documenti, trasportato in codice giallo al Niguarda per ferita da taglio alla gamba destra. Una ragazza di 28 anni di origini tunisine è stata trasportata invece in codice verde all'Ospedale di Città Studi per una lieve ferita alla mano sinistra. I carabinieri di Milano Duomo stanno svolgendo ulteriori indagini e accertamenti.

Altra grave rissa a Milano

La rissa di questa notte avviene poco tempo dopo un altro grave episodio nel capoluogo lombardo. Un ragazzo di 18 anni era stato accoltellato la notte del 18 settembre da un coetaneo al culmine di una rissa scoppiata in piazza Mercanti, nel centro di Milano e a due passi dal Duomo. Il ferito era stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Il responsabile dell’aggressione era stato fermato nella notte dalla polizia: è accusato di tentato omicidio.