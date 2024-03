Rissa a colpi di spranghe in centro a Sant’Angelo Lodigiano: 10 identificati, feriti 2 fratelli Due fratelli, di 24 e 21 anni, sono rimasti feriti nella rissa scoppiata nel pomeriggio del 14 marzo in piazza Caduti a Sant’Angelo Lodigiano. Le forze dell’ordine hanno identificato 10 persone e indagano sul motivo dell’aggressione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frame di un video registrato da un residente (da Facebook)

Una rissa è scoppiata nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 marzo, nella centrale piazza Caduti a Sant'Angelo Lodigiano. Una decina di persone, armate di spranghe, hanno messo in atto quello che sembrerebbe essere stato un regolamento di conti o una spedizione punitiva. I carabinieri, insieme agli agenti della polizia locale, hanno identificato 10 persone mentre due fratelli sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi.

La spedizione punitiva e i due fratelli feriti

Lo scontro è avvenuto intorno alle 17:30, in pieno giorno con i negozi aperti e diversi passanti e residenti che si sono affacciati dalle finestre sentendo le urla e gli schiamazzi. C'è chi ha ripreso le scene con il proprio cellulare. In uno di questi video si vedono quattro persone armate di spranghe lunghe più di un metro minacciare gli avversari che avevano cercato riparo in un negozio di parrucchiere.

In tutto sarebbero 10 le persone coinvolte nella rissa, tutte di nazionalità romena, di cui ancora non si conoscono le motivazioni. L'ipotesi degli investigatori, però, è che si sia trattato di un regolamento di conti. Ricostruzione che troverebbe conferma nell'identità dei due feriti, ovvero due fratelli di 24 e 21 anni le cui condizioni, comunque, non sarebbero preoccupanti.

La violenza sotto il porticato e la Bmw danneggiata

La parte più accesa della rissa si sarebbe verificata sotto il porticato di piazza Caduti, dove diverse persone si sono colpite a vicenda con spranghe, calci e pugni. Anche alcune auto sono state prese di mira da quegli uomini.

In particolare una Bmw parcheggiata in piazza è stata colpita più volte, fino a rompere gli specchietti retrovisori e a ridurre in frantumi i vetri. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha riportato la situazione alla normalità. con l'identificazione dei contendenti.