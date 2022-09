Ritrovato il 30enne scomparso in Val Brembana, sta bene Trovato il 30enne scomparso in Val Brembana. Il ragazzo sta bene.

Non si sono fermate le ricerche tra Zogno e Sorisole, in Val Brembana, per ritrovare un ragazzo di 30 anni scomparso nell'area boschiva della zona. In totale, sono state trenta le donne e gli uomini tra Soccorso alpino, guardia di finanza, carabinieri e vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Il ragazzo è stato ritrovato e sta fortunatamente bene.

Trovato il 30enne scomparso in Val Brembana

A supporto delle squadre di terra, gli elicotteri dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia che per tutta la notte ha effettuato sorvoli in cerca di qualche segnale luminoso del telefono. Da Milano si è alzato in volo anche un elicottero con il sistema ‘Imsi Catcher' con il quale i tecnici proveranno a rintracciare il ragazzo tramite il suo telefono o quantomeno restringere il campo delle ricerche. E proprio grazie a questo velivolo è arrivato il ritrovamento del 30enne.

Tragedia nel Lecchese, esce per andare a funghi e cade in un burrone: morto

Nella mattinata di ieri, domenica 18 settembre, una tragedia si è consumata nei boschi di Tremenico, nel Lecchese, dove un uomo di 67 anni è stato trovato morto in fondo ad un dirupo. Secondo quanto ricostruito, il 67enne sarebbe uscito di casa per andare a funghi precipitando nel burrone. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 10.

Vani tutti i tentativi di salvargli la vita

Le squadre del Soccorso alpino si sono immediatamente mobilitate per trovarlo ma, una volta raggiunto il suo corpo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La caduta nel dirupo gli è stata fatale. Con gli operatori del Soccorso alpino di Premana, nella zona di Tremenico si sono precipitati anche i paramedici del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza con un elicottero. Questi, hanno provato in tutti i modi a rianimare il 67enne purtroppo senza fortuna.