Rincorre e prende a sberle la capotreno che gli aveva chiesto di indossare la mascherina Un passeggero ha preso a sberle una capotreno che gli aveva chiesto di indossare la mascherina sulla tratta ferroviaria Brescia-Cremona. La donna è fuggita verso il macchinista rincorsa sempre dall’uomo. Nella stazione successiva sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato l’aggressore: per lui è scattata la denuncia.

A cura di Giorgia Venturini

Ha aggredito la capotreno che lo ha ripreso perché era senza mascherina. È quello che è successo venerdì pomeriggio sulla tratta ferroviaria Brescia-Cremona: un uomo nel primo pomeriggio era seduto in una carrozza quando dopo il rimprovero ha pensato bene di alzarsi e prendere a sberle la donna. Questa si è difesa allontanandosi velocemente dall'aggressore che però ha iniziato a inseguirla. La donna – come riporta Cremona Oggi – è riuscita a rifugiarsi dal macchinata e a chiamare i carabinieri.

L'aggressore identificato dai carabinieri

Una volta sul posto i militari sono riusciti a identificare l'aggressore e a farlo scendere dal treno. I carabinieri inoltre hanno sentito anche la versione dei fatti di alcuni testimoni e della vittima che ha deciso poi di sporgere denuncia. Non si tratta di un episodio isolato: un passeggero della linea ferroviaria partita da Lecco pochi giorni prima è stato preso a pugni dopo che anche lui ha chiesto a due passeggeri di indossare la mascherina. Stando a quanto accaduto, uno dei ragazzi ripresi non avrebbe preso bene il rimprovero dell'uomo, di 63 anni, che li invitava a mettersi la mascherina e a togliere i piedi dal sedile. Così il giovane si è alzato e lo ha colpito in faccia con un pugno.

Un uomo di 40 anni prende a pugni un dipendente dell'Atm

E ancora: lo scorso maggio un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni perché nella mattinata di martedì 18 maggio ha preso a pugni in faccia un dipendente dell'Atm all'interno della stazione metropolitana di Sesto Marelli, sulla linea rossa M1. L'arrestato è accusato di violenza a pubblico ufficiale e lesioni. L'aggressione è avvenuta verso mezzogiorno quando, notato il comportamento sospetto del passeggero, il controllore dell'Atm si è avvicinato a lui mentre questi cercava di passare ai tornelli con una serie di codici QR in alcune fotografie conservate nel cellulare. Quando il dipendente dell'Atm gli ha fatto notare che il lettore accetta solo biglietti telematici, il 40enne ha cominciato a colpirlo violentemente con pugni in faccia.