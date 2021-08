Abbiategrasso, passeggero senza mascherina sul bus: l’autista lo rimprovera e lui lo aggredisce Il conducente di un autobus è stato aggredito da un passeggero al quale aveva chiesto di indossare la mascherina. È accaduto ad Abbiategrasso, nell’hinterland di Milano. Il passeggero, stizzito per la richiesta dell’autista, prima ha discusso con lui e poi gli ha lanciato contro una bottiglietta d’acqua, colpendolo al volto.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

L'autista dell'autobus sul quale stava salendo lo ha invitato a indossare la mascherina: e il passeggero, anziché ubbidire, ha reagito aggredendolo e mandandolo in ospedale. La brutta scena, non isolata in questi mesi di pandemia, si è verificata nella mattinata di due giorni fa ad Abbiategrasso, nell'hinterland di Milano. Protagonisti il conducente di un autobus di linea della Stav e un passeggero. Quest'ultimo è salito sull'autobus alla fermata di viale Cavallotti, vicino alla stazione ferroviaria, senza indossare la mascherina, in violazione delle norme anti Coronavirus in vigore.

Il passeggero ha scagliato una bottiglietta d'acqua verso il conducente

L'autista, dopo averlo notato, lo ha invitato a indossarla, come peraltro prevedono le norme del trasporto pubblico. Per tutta risposta però il passeggero ha reagito in malo modo, intavolando una discussione che ben presto è degenerata: al culmine della lite il passeggero ha infatti scagliato una bottiglietta d'acqua contro il conducente, colpendolo al volto.

A quel punto è stato richiesto l'intervento dei carabinieri e anche dei mezzi di soccorso. L'autista ha riportato infatti lievi contusioni ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Magenta. I carabinieri hanno intanto avviato gli accertamenti su quanto accaduto: molto poi dipenderà dalla volontà dell'autista, che potrebbe decidere di sporgere querela nei confronti del suo aggressore oppure lasciar correre. Non è certo la prima volta che discussioni in merito all'obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici trascendono e finiscono in liti o addirittura aggressioni.