Rincasa ubriaco perso e picchia moglie e figlia di dieci anni poi ricoverate in ospedale Un uomo di 40 anni ha picchiato moglie e figlia a Bozzolo a seguito di una discussione con la prima.

Paura e dolore per una donna e la figlia di dieci anni di Bozzolo nella serata di sabato quando il marito e padre, tornato a casa ubriaco fradicio, ha cominciato a picchiarle. L'uomo è arrivato alle mani con le moglie e figlia a seguito di una violente lite con la prima. Soccorse, la donna e la bambina sono state trasferite in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Oglio Po. Sul caso stanno indagando, dopo l'attivazione del codice rosso, i carabinieri di Viadana coordinati dalla Procura.

Secondo quanto ricostruito sinora dagli inquirenti, che aspettano la relazione dei militari, tutto è accaduto al rientro a casa dell'uomo nell'appartamento di viale 25 Aprile, a due passi proprio dalla caserme dei carabinieri. Era circa la una di notte quando il 40enne, descritto come alterato dall'alcol, ha cominciato a litigare con la moglie per futili motivi. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente alle mani, con spintoni e schiaffi sul volto della donna. A quel punto, la figlia di dieci anni, svegliatasi per via del trambusto, sarebbe intervenuta in difesa della madre, venendo colpita a sua volta dall'uomo, ormai fuori controllo. Dopo aver ricevuto diversi colpi, la donna è riuscita a scendere in strada per chiedere aiuto. Dalla finestra un vicino l'ha sentita ed ha allertato i carabinieri che sono arrivati in un batter d'occhio sul luogo della violenza. Con i militari, anche un'ambulanza che ha soccorso madre e figlia. L'uomo è stato allontanato dall'appartamento in attesa di raccogliere elementi utili per procedere con l'arresto.