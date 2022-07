Rimprovera un ragazzo che fa pipì nella fontana e viene preso a calci e pugni Un uomo di 59 anni è stato preso a calci e pugni per aver rimproverato un ragazzo che stava urinando all’interno di una fontana in un parco di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 59 anni è stato vittima di un'aggressione al parco Ardens a Bergamo. Il 59enne giovedì 14 luglio stava camminando per via Flaminio Cerasoli, nel quartiere San Tomaso, quando ha visto un ragazzo urinare nella fontana del parchetto. Così non è riuscito a stare in silenzio e si è avvicinato per rimproverarlo. Il giovane però ha reagito e ha iniziato a prenderlo a calci e a pugni. I fatti sono accaduti verso le 17.30 del pomeriggio in un parco solitamente frequentato dai giovani.

Prima gli insulti poi l'aggressione con calci e pugni

Dalle informazioni riportate sull'Eco di Bergamo, il ragazzo ha risposto al rimprovero prima con parole volgari e poi si è avvicinato all'uomo che gli diceva di trovarsi un servizio igienico e lo ha spintonato. A questo punto si sono avvicinati altri due ragazzi, amici dell'aggressore, che hanno aumentato il diverbio. A causa di un pugno l'uomo è caduto a terra riportando escoriazioni a un braccio e un livido al volto.

Si cercano i tre aggressori del parco

Dopo l'allarme lanciato probabilmente da alcuni passanti sul posto si sono precipitati i medici e paramedici del 118: poco dopo l'arrivo dei sanitari è stato portato in codice verde in pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Dopo poco è stato dimesso. Ora la polizia ha fatto scattare le indagini ed è sulle tracce degli aggressori: fondamentali saranno le telecamere di video sorveglianza della zona per cercare di individuare i responsabili. Da quanto racconto dalla vittima i ragazzi erano tre e spesso frequentano il parchetto. Fondamentale saranno le prossime ore per l'identificazione.