Ragazza presa a calci e pugni in faccia dall’ex per strada a Milano Nella notte un giovane ha pedinato e poi preso a calci e pugni l’ex compagna e madre di sua figlia. È successo a Milano, quartiere Baggio. La ragazza ha denunciato i continui maltrattamenti, sfociati nell’aggressione di ieri.

Immagine di repertorio

L'ha seguita e infastidita per ore. E neanche quando è caduta a terra, dopo i pugni e le spinte, la sua rabbia si è placata. È successo nel quartiere Baggio a Milano, tra via Anselmo da Baggio e via Rismondo, intorno alle 24 di ieri sera 12 luglio: i passanti della zona hanno visto un giovane che prendeva a calci in faccia una donna, riversa a terra.

Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e i soccorsi, che hanno portato la giovane con il volto coperto di sangue al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano. L'uomo, invece, un ventisettenne con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato e denunciato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna e madre di sua figlia.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il ventisettenne pedinava la ragazza già da un po'. Ha iniziato poi a colpirla, al punto da far intervenire alcuni passanti. Lui non si ferma davanti a niente e a nessuno: prima la prende a pugni, e poi quando lei crolla a terra le sferra dei fortissimi calci al volto.

Solo la punta dell'iceberg: nel denunciare il pestaggio, la ragazza ha riferito come da circa un mese i litigi con il suo ex fossero diventati sempre più frequenti e il comportamento di lui sempre più ossessivo e insistente, tanto che era stata costretta a bloccare le sue chiamate e a interrompere ogni rapporto, nonostante la bambina in comune.