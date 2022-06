Torna dal funerale della compagna e viene preso a pugni dalla famiglia di lei Un uomo di 51 anni è stato preso a sberle e pugni dall’ex marito e figlio della sua compagna, morta qualche giorno prima. La vittima si è trovata i due uomini in casa una volta terminato il funerale.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Giornata da dimenticare per un uomo di 51 anni residente a Chiari, in provincia di Brescia. L'uomo è stato massacrato di botte al ritorno a casa dal funerale della sua compagna: nell'appartamento che condivideva con la donna ha trovato l'ex marito e il figlio di lei che lo hanno iniziato a prendere a sberle e a pugni. Il motivo sarebbe legato a questioni di eredità: padre e figlio poi sarebbero fuggiti via a bordo di un'auto.

La corsa in ospedale e la denuncia

La vittima è riuscita a raggiungere la caserma dei carabinieri ma i militari lo hanno trovato con il volto ricoperto di sangue e in stato confusionale. Come riporta Brescia Today, i carabinieri lo hanno tranquillizzato e poi convinto a lasciarsi accompagnare in pronto soccorso all'ospedale di Mellino Mellini per curarsi le ferite soprattutto riportate allo zigomo. Solo una volta dimesso – la prognosi è stata di 4 giorni – è riuscito a raccontare tutto ai militari: ha raccontato del funerale e dell'aggressione da parte dell'ex marito e del figlio delle sua compagna. Spetta ora ai militari cercare di capire nel dettaglio quanto accaduto. Intanto il 51enne ha deciso di sporgere denuncia nei confronti dei due uomini.