video suggerito

Abusi sessuali sulla nipotina della compagna: condannato a 7 anni Un uomo di 78 anni è stato condannato a sette anni di carcere perché accusato di aver violentato la nipote della compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 78 anni è stato condannato dal Tribunale di Bergamo a sette anni di carcere perché accusato di aver abusato della nipote della compagna. L'anziano ha sempre negato le accuse: ha infatti affermato di essersi rapportato a lei come a un nonno. Parole che sono state utilizzate anche dalla nonna paterna della piccola: "Lui la abbracciava e la prendeva spesso in braccio, ma con l'affetto di un nonno".

La donna, durante la sua testimonianza, ha anche fornito la sua versione sull'episodio che ha portato i genitori a sporgere denuncia: "Il 28 maggio erano seduti entrambi sul divano, poi siamo andati via e la mamma non ci ha detto niente. La sera mi ha chiamato mio figlio dicendo che voleva sporgere denuncia".

Dopo la querela, sono state avviate le indagini. La bimba è stata ascoltata con incidente probatorio "in seguito a una perizia sulla capacità di rispondere alle domande ed è stata ritenuta – ha precisato la pubblico ministero Laura Cocucci che svolge le indagini – capace, con una maturità elevata per avere solo cinque anni".

La magistrata ha poi precisato che sono state acquisite le dichiarazioni del papà, della mamma, della signora delle pulizie e c'è un accesso della bimba al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli "dove fortunatamente non sono state riscontrate lesioni". Agli atti, come riporta il quotidiano BergamoNews, ci sono anche alcuni audio e video raccolti dalla mamma dove la bimba mostra come "veniva toccata dal compagno della nonna. La piccola ha sempre fornito versioni dettagliate senza mai ingigantire gli episodi e secondo i risultati della perizia non era suggestionabile".

Ha quindi chiesto una condanna a sei anni di reclusione con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di aver commesso gli abusi su una minore di dieci anni. Il Collegio giudicante ha condannato l'anziano a sette anni di reclusione.