Riceve il reddito di cittadinanza e ha una serra di marijuana in casa, arrestata 51enne

Una donna di 51 anni è stata arrestata dai carabinieri di Milano per aver reso una serra adibita alla coltivazione di marijuana il suo appartamento. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 5 luglio, in zona Dateo. A richiedere l'intervento dei militari sono stati i vicini dopo aver udito un violento scontro verbale tra lei e il figlio.

Una volta arrivati presso l'appartamento di madre e figlio, i carabinieri del Radiomobile hanno sentito uno strano quanto forte odore di marijuana. Perquisendo l'abitazione, quindi, i militari hanno trovato una stanza letteralmente attrezzata a serra per la coltivazione delle piante illegali. Inoltre, i carabinieri hanno appurato che il litigio tra madre e figlio è andato in scena per motivi economici, forse proprio legati allo spaccio della sostanza stupefacente. La donna, nota per precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stata quindi arrestata.

La donna percepisce il reddito di cittadinanza

Nell'appartamento sono state rinvenute in totale quattro piante di marijuana, lampade, impianto termico, fertilizzante per farle crescere e materiale per confezionare le dosi. A fianco, anche un bilancino di precisione. Al momento la 51enne è stata posta agli arresti domiciliari. Essendo percettrice di reddito di cittadinanza, gli inquirenti hanno avviato controlli all'ispettorato del lavoro per accertare che abbia effettivamente i requisiti necessari.