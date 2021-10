Fabrizio Corona news

Riceve il permesso per andare a Roma, ma lo beccano a Genova: Fabrizio Corona denunciato per evasione Fabrizio Corona è stato denunciato per evasione dopo che i militari della Guardia di Finanza di Genova lo hanno trovato in un locale della città. Corona infatti, che si trova agli arresti domiciliari, aveva ricevuto il permesso dal giudice per andare a Roma. Dopo averlo fermato, il pubblico ministero di turno aveva chiesto l’arresto in carcere.

A cura di Ilaria Quattrone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Fabrizio Corona news ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ancora guai per l'ex re dei paparazzi: Fabrizio Corona sarebbe stato infatti denunciato per evasione dopo che è stato beccato dai militari della Guardia di Finanza di Genova in un locale della città. Corona infatti, che si trova agli arresti domiciliari, avrebbe ricevuto il permesso per andare a Roma. Dopo averlo fermato, il pubblico ministero di turno avrebbe chiesto l'arresto in carcere. Il giudice però non avrebbe dato il consenso. Corona quindi sarebbe stato denunciato a piede libero per evasione.

Corona aveva ricevuto il permesso per andare a Roma

Secondo quanto riportato dal quotidiano "La Repubblica", i militari stavano facendo un controllo in un locale quando si sarebbero trovati l'agente fotografico davanti. Corona ha spiegato di aver avuto un permesso dai giudici, ma non avrebbe motivato perché si trovava a Genova. A fine settembre la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano che aveva revocato la concessione dei domiciliari. La Cassazione aveva infatti deciso che Corona non sarebbe tornato in carcere, ma rimasto ai domiciliari.

La sentenza della Corte di Cassazione

A Marzo, quando il tribunale di Sorveglianza aveva sospeso i domiciliari, l'ex fotografo aveva intrapreso uno sciopero della fame in ospedale. In carcere poi si era provocato dei tagli a un braccio. Per quell'episodio, quando aveva accusato anche i poliziotti di avergli sottratto il cellulare, Corona è stato denunciato per aver danneggiato l'ambulanza che era andato a soccorrerlo dopo che, una volta appreso del trasferimento in carcere, si era provocato delle ferite. Alla notizia della decisione della Cassazione, il suo avvocato si era detto soddisfatto: "E adesso chi chiede scusa a Fabrizio per i giorni più brutti della sua vita? Chi aveva ragione?".