video suggerito

Riaperta solo nel 2023 dopo 30 anni, la piscina Cambini a Milano è già inagibile: “Chiusa per mesi” Inaugurata nel 2023 dopo 28 anni di chiusura, la piscina Cambini Fossati a Milano (via Padova) è nuovamente inagibile a due anni dalla riapertura. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sindaco di Milano Beppe Sala all'inaugurazione della piscina Cambini Fossati, febbraio 2023

Era stata riaperta solo due anni fa, nel febbraio del 2023, dopo quasi 30 anni di chiusura e un imponente lavoro di ristrutturazione. Nonostante questo, però, la piscina Cambini Fossati di Milano chiude ancora fino a data da destinarsi. Il motivo? "Problemi tecnici insorti nella struttura della copertura, incompatibili con la presenza dell’utenza".

"Milanosport SSD S.p.a. si è vista costretta a chiudere il centro natatorio Cambini", ha fatto sapere infatti Palazzo Marino in una nota. Da mercoledì 4 giugno infatti la struttura nei pressi di via Padova, nata nel 1976 e chiusa dal 1995 al 2023, ha serrato i battenti fino a data da destinarsi. "Il Comune di Milano e la società Milanosport SSD S.p.a. stanno collaborando attivamente affinché si trovi la soluzione più valida e rapida che consenta la riapertura del centro. Nella giornata di ieri ha avuto luogo l'incontro con l'impresa costruttrice per addivenire a una rapida risoluzione del problema".

I temi di riapertura al pubblico della vasca da 25 metri, però, sono incerti. E soprattutto non si preannunciando di certo brevi. "Sono in corso attività di indagine sulla struttura. Dagli esiti dipenderanno tempi e modalità di ripristino delle condizioni di utilizzo della piscina, attualmente stimabili in alcuni mesi", recita sempre la nota del Comune. E così addio a un altro spazio prezioso per chi è costretto a trascorrere l'estate in città, in primis le tante famiglie che non possono permettersi costosi centri estivi o vacanze al fresco, visto che la struttura con vasca al chiuso era dotata di solarium.

"I tempi di riapertura non sono al momento prevedibili, ma si svolgeranno regolarmente i campus estivi e le attività di tennis e padel", ha chiarito intanto la società, anche se non sarà comunque possibile programmare la prossima stagione corsistica invernale.

Una decisione che impatta direttamente su centinaia di residenti tra adulti, bambini, agonisti e amatori, che avevano ritrovato nella Cambini Fossati un punto di riferimento per lo sport e per il nuoto. E sull'estate di una città che conta un milione e 400mila abitanti e che, nel periodo di chiusura delle scuole, può contare solo su un centro balneare pubblico (piscina Romano, Città Studi) e due vasche all'aperto (Sant'Abbondio e Cardellino), a cui si aggiungono le piscine pubbliche gestite da privati (la piscina Lampugnano della Federazione Italiana Nuoto, dedicata prevalentemente al nuoto sportivo, e la piscina Caimi "Bagni Misteriosi" della Fondazione Pier Lombardo in Porta Romana). Mentre restano ancora chiuse le piscine Lido di Milano, Saini, Suzzani, Scarioni, Argelati.