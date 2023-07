Revocati i domiciliari al rapper Baby Gang, ma non potrà uscire di casa di notte Sono stati revocati gli arresti domiciliari per il trapper Baby Gang accusato di aver partecipato alla sparatoria in corso Como a Milano avvenuta a luglio 2022.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati revocati gli arresti domiciliari per il trapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, finito prima in carcere e poi in una comunità dopo la sparatoria avvenuta nel luglio 2022 in corso Como a Milano. A stabilirlo sono stati i giudici della settima penale del Tribunale di Milano. Il cantante è al momento a processo con rito abbreviato.

Per Baby Gang divieto di allontanarsi in orario notturno da casa

Con lui, come imputato, c'è anche il collega e amico Simba La Rue (Mohamed Lamine Saida) e altri sei amici. Per Baby Gang è stato disposto l'obbligo di dimora nel Comune dove risiede. Ha inoltre il divieto di allontanarsi da casa tra le 20 e le 9 del mattino seguenti. Sono state sostituite, su istanza della difesa rappresentata dall'avvocato Niccolò Vecchioni, le misure cautelari per altri quattro imputati, tra cui Simba La Rue.

Le dichiarazioni depositate dal rapper e gli altri imputati

Quest'ultimo resta però ai domiciliari per un'altra vicenda giudiziaria: uno scontro con presunto sequestro del trapper Baby La Touche. Simba è infatti a processo davanti al giudice dell'udienza preliminare Giulio Fanales. Nel caso della sparatoria di Corso Como, i giudici hanno deciso di attenuare le misure cautelari perché i giovani avrebbero risarcito il danno con alcuni versamenti nei confronti dei due ragazzi che sono rimasti feriti.

Avrebbero poi depositato alcune dichiarazioni dove hanno espresso dispiacere nei confronti delle due vittime. A ogni modo, per i giudici è "indispensabile" che vi sia per Baby Gang e gli altri il divieto di uscire da casa "in orario serale e notturno" salvo, ovviamente, eventuali autorizzazioni. Era stata poi cambiata una delle imputazioni (da lesioni a lesioni gravi) che aveva permesso al legale dei rapper di poter chiedere ai giudici il processo con rito abbreviato.