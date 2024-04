video suggerito

Aggredito da una baby gang: “Erano lì per una spedizione punitiva contro una ragazza, si sono sfogate su di me” “Ho saputo che sono arrivate da Rozzano per una spedizione punitiva nei confronti di una ragazza”: a dirlo è Alessandro Anaclerio, il 31enne che è stato sfregiato da una baby gang di ragazze minorenni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Anaclerio è l'uomo di 31 anni che è stato aggredito da una baby gang in via Donna Prassede a Milano. Lo hanno sfregiato in viso: gli hanno infatti procurato un taglio dall'angolo della bocca fino a metà guancia sinistra. I carabinieri di Milano hanno arrestato una ragazza di quindici anni e una di diciassette anni.

"Non le avevo mai viste. Conosco quasi tutti nella zona. Eravamo a Famagosta. Ho saputo che sono arrivate da Rozzano per una spedizione punitiva nei confronti di una ragazza. Non trovando lei, hanno voluto riversare la loro rabbia su di me per qualche motivo che mi sfugge", ha spiegato durante la trasmissione Storie Italiane in onda su Rai Uno.

"Io non ho reagito perché sono contro la violenza nonostante gli sputi e i calci. Non sono violento e credo che la violenza non sia la soluzione", ha proseguito.

Leggi anche Baby gang insegue con un coltello tre quattordicenni a Milano: le vittime salvate da una ristoratrice

Il 31enne avrebbe anche provato a instaurare un dialogo: "Ma nonostante questo, sono state molto aggressive. Ho provato a intimidirle dicendo che avrei chiamato i carabinieri. Una ragazza ha avuto una reazione abbastanza brutta. Sono rimasto allibito del loro comportamento".

Il gruppo non solo lo avrebbe sfregiato, ma gli avrebbe anche rotto il naso: "Me lo hanno detto in ospedale dove mi ha accompagnato un ragazzo che avevo incrociato poco prima. Lui era stato provocato, stava reagendo ma è stato placato da un signore".

"Non ho risposto alle provocazioni. Ho cercato di essere il più neutrale possibile per non peggiorare la situazione. C’è una certa paura nel quartiere dove vivo. Non solo da me, ma da tutti anziani e più giovani. Il nostro quartiere è diventato abbastanza invivibile rispetto agli scorsi anni. Ci sono stati altri atti da parte di giovani che hanno deturpato il quartiere", ha infine aggiunto.

Dai video, che le forze dell'ordine hanno visionato, ha notato il passaggio di diverse automobili e un autobus proprio nel momento in cui è stato aggredito: "Sono sconcertato dal fatto che l’autista non si sia fermato. Chiederò ad Atm delucidazioni in merito".