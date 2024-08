video suggerito

Resta schiacciato da una lastra di marmo mentre lavora in una cava: muore dopo quattro giorni in ospedale Fabrizio Zanetti, 50enne di Serle (Brescia), era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente mentre si trovava al lavoro: è morto purtroppo dopo quattro giorni in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

177 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Non ce l'ha fatta Fabrizio Zanetti, 50enne di Serle (Brescia), che era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente mentre si trovava al lavoro. Purtroppo l'uomo è morto dopo quattro giorni di ricovero in ospedale. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, Zanetti, ovvero il contitolare della cava di marmo 3Zeta di Nuvolera nel Bresciano, è stato schiacciato da una lastra di marmo mentre infatti si trovava al lavoro.

Subito è scattato l'allarme ai soccorritori che, dopo aver stabilizzato l'uomo sul posto, lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Bergamo. I medici però lo avevano già trovato in condizioni disperate. Purtroppo dopo quattro giorni di ricovero nella mattina è stato dichiarato il decesso.

Ora si sta procedendo con tutte le indagini del caso: resta ancora da chiarire nel dettaglio cosa sia successo.