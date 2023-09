Resta incastrato nell’impastatrice del cemento: operaio in gravi condizioni A Breno (Brescia) un uomo di 44 anni è rimasto incastrato con la gamba sinistra in una impastatrice di un cantiere: è stato ricoverato in gravi condizioni.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 6 settembre, si è verificato un incidente sul lavoro a Breno, comune che si trova nella provincia di Brescia. Un operaio, infatti, è rimasto incastrato con la gamba sinistra nell'impastatrice di cemento. L'uomo è stato trasferito in ospedale dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

La dinamica dell'incidente

L'incidente si è svolto alle 8.16 in un cantiere che si trova in via Maione. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. È stato fatto decollare un elicottero da Brescia.

È stato fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. I pompieri, infatti, hanno liberato il muratore – un uomo di 44 anni, del quale non sono state diffuse le generalità – e lo hanno affidato alle cure degli operatori sanitari.

L'uomo è stato trasferito in ospedale con un elicottero

I medici lo hanno trasferito all'ospedale Civile di Brescia con l'elicottero. È stato ricoverato in codice giallo: è grave, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale e gli agenti della polizia locale. Le forze dell'ordine hanno raccolto tutti gli elementi necessari per comprendere cosa possa essere successo.

Erano presenti anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute Montagna che hanno cercato di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza sul lavoro.