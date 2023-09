Due ragazzi travolti da un’auto mentre erano in sella alla bici: uno è in gravi condizioni Due ragazzi sono stati investiti, in provincia di Brescia, mentre si trovavano in sella a una bici elettrica. Sono stati travolti da un’automobile. Il giovane è in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 26 settembre, un ragazzo e una ragazza è stata investita da un'automobile a Mezzane di Calvisano, comune in provincia di Brescia. Sul posto ci sono gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

I due ragazzi erano in sella a una bici elettrica

Sulla base delle informazioni ottenute fino a questo momento, sembrerebbe che i due fossero in sella a una bici elettrica quando intorno alle 18.30 sono stati travolti da un'automobile. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Sembrerebbe che i due si stessero immettendo sulla via principale. Stavano uscendo da un senso unico contromano. Da lì, l'impatto.

Il giovane è ricoverato in gravi condizioni

Sono stati subito chiamati i soccorsi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari sono arrivati a bordo di due ambulanze. È stato fatto decollare anche un elicottero. Il giovane è stato trasferito in ospedale proprio con questo: sarebbe in gravi condizioni.

Anche la ragazza è stata trasferita in ambulanza in gravi condizioni. Nel frattempo gli agenti della polizia stradale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.