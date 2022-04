Regione Lombardia stanzia 600.000 euro per l’acquisto di telecamere a bordo dei taxi Regione Lombardia ha stanziato 600.000 euro per il sostegno all’acquisto di telecamere nei taxi e nelle autovetture a noleggio con conducente nell’anno 2022.

Maggiore sicurezza per i tassisti. In questa ottica, Regione Lombardia ha stanziato 600.000 euro per il sostegno all'acquisto di telecamere nei taxi e nelle autovetture a noleggio con conducente nell'anno 2022. L'obiettivo, spiegano da Regione, è quello di "incrementare il livello di sicurezza dei conducenti e dei cittadini". Le domande si potranno inoltrare dall'11 aprile fino al 25 maggio 2022.

Da Fontana a De Corato: Importante la sicurezza dei tassisti

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato la decisione dicendo che "la presenza di telecamere a bordo dei taxi e delle auto a noleggio con conducente, in termini di sicurezza, è molto importante. Regione Lombardia – ha aggiunto il governatore – , anche attraverso questo provvedimento, si dimostra ancora una volta attenta al tema della sicurezza e vicina a questa categoria". Anche l'assessore regionale alla Sicurezza De Corato ha parlato nel punto stampa dicendo che "questo finanziamento è una misura attuata in risposta alle lamentele dei tassisti quotidianamente esposti ai pericoli della strada e, di frequente, vittime di spiacevoli atti criminosi". Secondo De Corato, "i conducenti dei veicoli a servizio della città sono ‘utilizzati', specie nelle ore notturne, come ‘bancomat' dai delinquenti". L'assessore Terzi, infine, ha sottolineato come l'investimento incrementi "la sicurezza dei cittadini e di chi offre un servizio fondamentale come tassisti ed Ncc. La videosorveglianza avrà un effetto deterrente e sarà decisiva per individuare gli autori dei reati. Lo stanziamento di 600.000 euro è un concreto segnale di attenzione della Giunta regionale per il trasporto pubblico non di linea".