Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è guarito dal Covid Dopo due settimane di isolamento, il presidente di Regione Lombardia tornerà alla normale attività istituzionale.

A cura di Ilaria Quattrone

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è guarito dal Covid-19. Nella mattinata di oggi, sabato 19 marzo, il Governatore è risultato negativo al tampone. A darne notizia è Regione. Dopo due settimane di quarantena (era infatti il 4 marzo 2022, il giorno in cui era stato comunicato della positività del Presidente) Fontana potrà quindi riprendere l'attività istituzionale.

Fontana è rimasto in isolamento per due settimane

"Cari amici, dopo più di due anni di lotta, anche io ho contratto il Covid": aveva scritto all'epoca Fontana sul suo profilo Facebook. Regione, dopo aver comunicato la sua positività, aveva specificato che Fontana non aveva sintomi e che le sue condizioni erano stabili. In queste due settimane, il Governatore ha infatti lavorato da remoto mentre tutti gli appuntamenti in presenza – per ovvi motivi – erano stati rinviati. Si presume quindi che saranno recuperati in questi giorni.

Anche la vicepresidente Moratti è guarita dal Covid

Sempre nei giorni scorsi anche la vice presidente di Regione Lombardia e assessora al Welfare, Letizia Moratti, è guarita dal Covid: "Dopo una settimana di quarantena lavorando da casa, da domani, lunedì 14 marzo, rientrerò a pieno regime in assessorato in Regione Lombardia", aveva scritto sul suo profilo Twitter e su Facebook. Nel caso della vicepresidente, Moratti era risultata positiva lo scorso 7 marzo. Anche lei era rimasta a casa in isolamento e aveva proseguito la propria attività lavorativa sempre da remoto. L'assessora aveva inoltre ribadito l'importanza dei vaccini: "Grazie al vaccino ho evitato la malattia grave".