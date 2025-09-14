milano
Video thumbnail

Rapinava minimarket bengalesi armato di coltello, arrestato a Sesto San Giovanni: il video del furto

Un 44enne è stato arrestato dopo che avrebbe rapinato 4 minimarket gestiti da cittadini bengalesi a Sesto San Giovanni (Milano) minacciando i proprietari con un coltello. Nei video delle telecamere di sorveglianza lo si vede entrare e dirigersi verso la cassa per portare via i soldi.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Alice De Luca
22 CONDIVISIONI
Un frame del video che mostra il 44enne mentre rapina uno dei minimarket di Sesto San Giovanni.
Un frame del video che mostra il 44enne mentre rapina uno dei minimarket di Sesto San Giovanni.

Lunedì scorso la Polizia ha fermato un 44enne con l'accusa di rapina aggravata: l'uomo è ritenuto responsabile di quattro rapine avvenute a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, tra il 16 agosto e il 6 settembre, ai danni di alcuni minimarket gestiti da cittadini bengalesi.

Le indagini degli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Sesto San Giovanni sono iniziate lo scorso agosto, dopo che il titolare di uno dei negozi ha sporto denuncia e ha raccontato alla Polizia la dinamica della rapina. L'uomo era entrato nel minimarket e lo aveva minacciato con un coltello, obbligandolo a consegnargli l'incasso giornaliero dell'attività commerciale custodito nella cassa.

Nei giorni successivi le investigazioni degli agenti si sono concentrate su uno scooter, risultato poi rubato da un'azienda che gestisce il servizio di posta nazionale, che era stato riverniciato con una bomboletta spray. Lunedì 8 settembre la moto è stata intercettata e pedinata dagli agenti, che gli hanno intimato l'alt. Il conducente, con caratteristiche fisiche compatibili con quelle descritte dalle vittime e simile all'uomo immortalato dalle telecamere, non si è fermato e ha accelerato avviando un inseguimento ad alta velocità, durante il quale l'uomo ha imboccato strade contromano e superato incroci con il rosso.

Leggi anche
Spara a due giovani nei boschi di Sesto Calende, arrestato un 30enne della "banda del sacchetto giallo"

Gli agenti hanno poi perquisito la sua casa, trovando gli abiti e il coltello usato per le rapine. L'uomo è stato riconosciuto anche dai quattro proprietari dei minimarket.

Attualità
Cronaca
Lombardia
22 CONDIVISIONI
Immagine
Chi sono Cacioppo e Giuliani, indagati per il crollo dell'insegna Generali
Ci sono 10 persone indagate per il crollo dell'insegna Generali a Milano
Si analizza la documentazione inviata da Generali: indagini in corso
Rimossa l'insegna Generali a Milano: era crollata lo scorso 30 giugno
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views