milano
video suggerito
video suggerito

Incontra un uomo conosciuto online, lui la violenta e tenta di rapinarla: arrestato 36enne a San Donato

Un pregiudicato 36enne è stato arrestato a San Donato (Milano) con l’accusa di aver violentato e tentato di rapinare, minacciandola con un coltello, una ragazza di 20 anni conosciuta su un social network. L’uomo si trova ora nel carcere di San Vittore.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Alice De Luca
0 CONDIVISIONI
Immagine

I Carabinieri di San Donato, in provincia di Milano, hanno arrestato un 36enne pregiudicato che ha rapinato e violentato una giovane donna di 20 anni dopo averla conosciuta online. I due si erano dati appuntamento nell'area adiacente alla fermata della metro di San Donato: l'uomo l'ha avvicinata, ha estratto un coltello e minacciandola con l'arma l'ha violentata, per poi tentare di rapinarla. La vittima ha denunciato tutto ai militari, che sono riusciti a rintracciare l'aggressore e ad arrestarlo. Il 36enne si trova ora nel carcere di San Vittore.

Tutto è iniziato alcuni giorni fa vicino alla fermata della metro di San Donato, dove il 36enne e la 20enne si erano dati appuntamento per incontrarsi dopo essersi conosciuti su un social network. Lui l'ha avvicinata e, minacciandola con un coltello, l'ha obbligata ad avere rapporti sessuali con lui e successivamente ha tentato di rapinarla.

La ragazza ha denunciato tutto ai carabinieri, raccontando ai militari l'accaduto e descrivendo nel dettaglio il suo aggressore. Immediatamente sono scattate le indagini, condotte attraverso riconoscimenti fotografici, analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza e raccolta di testimonianze, tra cui quella della stessa vittima.

Le informazioni fornite dalla giovane sono state fondamentali per ricostruire i fatti e risalire all’identità dell’uomo e alla sua auto. Identificato e rintracciato, l'uomo è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì 15 settembre con l'accusa di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi atte ad offendere. 

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Scontri al corteo ProPal a Milano, una manifestante: “Manganellata dalla polizia, ho rischiato di finire schiacciata"
In strada 3mila manifestanti: "Siamo tutti palestinesi"
Il video degli scontri con le forze dell'ordine
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views