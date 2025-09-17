Incontra un uomo conosciuto online, lui la violenta e tenta di rapinarla: arrestato 36enne a San Donato

Un pregiudicato 36enne è stato arrestato a San Donato (Milano) con l’accusa di aver violentato e tentato di rapinare, minacciandola con un coltello, una ragazza di 20 anni conosciuta su un social network. L’uomo si trova ora nel carcere di San Vittore.

I Carabinieri di San Donato, in provincia di Milano, hanno arrestato un 36enne pregiudicato che ha rapinato e violentato una giovane donna di 20 anni dopo averla conosciuta online. I due si erano dati appuntamento nell'area adiacente alla fermata della metro di San Donato: l'uomo l'ha avvicinata, ha estratto un coltello e minacciandola con l'arma l'ha violentata, per poi tentare di rapinarla. La vittima ha denunciato tutto ai militari, che sono riusciti a rintracciare l'aggressore e ad arrestarlo. Il 36enne si trova ora nel carcere di San Vittore.

La ragazza ha denunciato tutto ai carabinieri, raccontando ai militari l'accaduto e descrivendo nel dettaglio il suo aggressore. Immediatamente sono scattate le indagini, condotte attraverso riconoscimenti fotografici, analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza e raccolta di testimonianze, tra cui quella della stessa vittima.

Le informazioni fornite dalla giovane sono state fondamentali per ricostruire i fatti e risalire all’identità dell’uomo e alla sua auto. Identificato e rintracciato, l'uomo è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì 15 settembre con l'accusa di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi atte ad offendere.