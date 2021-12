Rapinano una banca ispirandosi alla Casa di Carta: arrestati i banditi “Helsinki” e “Il Professore” Due uomini di 43 e 73 anni e una donna di 53 anni, sono finiti in manette con l’accusa di aver rapinato lo scorso settembre una banca a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Si facevano chiamare "Il Professore" e "Helsinki" perché, nel rapinare una banca, si sono ispirati alla serie televisiva di Netflix "La Casa di Carta": nella giornata di oggi, giovedì 2 dicembre, due uomini di 43 e 73 anni e una donna di 53 anni, sono finiti in manette con l'accusa di aver rapinato lo scorso settembre una banca a Milano. La Procura del capoluogo meneghino ha chiesto che i due uomini vengano portati in carcere mentre per la donna sono stati chiesti gli arresti domiciliari.

Il colpo alla banca di via delle Forze Armate

Il colpo, per il quale sono accusati, è stato messo a segno il 22 settembre scorso: i due uomini sono entrati nella banca che si trova tra via delle Forze Armate, all'angolo con via Rismondo. Entrambi erano travestiti e, con in mano una pistola, hanno minacciato i dipendenti e i clienti tenendoli in ostaggio. Dopodiché si sono fatti dare il denaro presente portando via circa 320mila euro. La donna li ha aspettati nei pressi della banca a bordo di un'auto. Dopo il colpo, sono scappati via. Le indagini hanno permesso poi di risalire alle loro identità. Il 43enne e la 53enne erano già stati arrestati lo scorso 2 novembre per un'altra tentata rapina aggravata perpetrata nei confronti di un'altra banca.

I soldi nascosti sotto alle piastrelle del pavimento di casa

Gli agenti della squadra mobile di Torino – i tre presunti responsabili sono tutti di origine torinese – hanno perquisito le loro abitazioni. A casa del 73enne hanno trovato 56mila euro nascosti sotto alcune piastrelle del pavimento della sua abitazione. La donna invece aveva nascosto quarantamila euro dentro una cassetta di sicurezza. Nessuna traccia della quota del 43enne.