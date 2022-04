Rapinano quattro sale slot in cinque mesi per un bottino di oltre 60.000 euro, arrestati Tre uomini rispettivamente di 61, 55 e 44 anni sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Gallarate.

Tre uomini in manette: hanno rapinato 4 sale slot in 5 mesi

Secondo quanto comunicato dall'Arma, da maggio a ottobre del 2019 i tre cittadini italiani finiti in manette hanno rapinato dei punti scommesse distribuiti tra Gallarate (bottino di 8.000 euro), Legnano (16.500 euro), Olgiate Olona (37.000 euro) e Legnano (2.000 euro). Le indagini dei carabinieri sono partite dopo la rapina compiuta alla sala slot di Gallarate. Dopo diversi approfondimenti, gli inquirenti hanno raccolto prove a sufficienza per accertarsi delle responsabilità dei tre nel mentre che questi continuavano a rapinare le altre sale slot.

Il modus operandi della banda di rapinatori

Il modus operandi era sempre il medesimo: rubare degli scooter nella periferia milanese per portarsi vicino alle sale identificate. Una volta arrivati sul luogo, attendevano quasi l'orario di chiusura delle attività per entrare e minacciare i commessi facendosi consegnare gli incassi della giornata. Come riportato dai carabinieri, i tre sono riusciti a rubare oltre 60.000 euro in circa cinque mesi. I tre erano armati di pistola e taser. Dopo essere stati raggiunti dai militari, i malviventi sono stati perquisiti e arrestati e condotti nel carcere San Vittore di Milano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.