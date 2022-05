Rapinano il cassiere di un minimarket e cercano di amputargli un dito: in arresto tre giovanissimi Tre giovani rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri di Monza per aver fatto irruzione in un minimarket di Arcore e aver tentato di amputare un dito al cassiere.

A cura di Giorgia Venturini

Avevano fatto irruzione in un minimarket con il volto coperto e avevano puntato un coltello alla gola del cassiere. Poco dopo erano usciti dal piccolo supermercato di Arcore, in provincia di Monza e Brianza, con l'incasso della giornata, con alcune bottiglie di alcol e con il cellulare della vittima. Il gestore del negozio si è messo al loro inseguimento fino a quando uno dei tre rapinatori lo ha afferrato per il braccio e gli ha stretto le dita in una pinza cercando rischiando di amputarne una. Ora per tutti i tre gli aggressori, di 16, 17 e 18 anni, sono scattate le manette.

Gli arresti dei tre giovani rapinatori

I fatti risalgono allo scorso febbraio. Poco dopo la rapina sul posto si sono precipitati i carabinieri della Centrale Operativa della Compagnia di Monza: subito erano iniziate le ricerche che avevano consentito di rintracciare nell’immediatezza uno dei minori: quest’ultimo, bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso della tronchesi e di parte della refurtiva, nonché di alcuni documenti ed oggetti riconducibili ai complici, custoditi nella tasca della giacca. Ulteriori accertamenti, possibili grazie anche alle immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona, hanno permesso ai militari di ricostruire il percorso di fuga e di identificare il secondo minorenne. Invece il terzo complice, 18enne, senza fissa dimora, è stato rintracciato pochi giorni dopo la rapina presso una fermata di autobus di Vimercate, ancora in possesso del coltello utilizzato durante l’aggressione. L’arma è stata sequestrata mentre il giovane è stato portato in carcere. Ora per i due minorenni i carabinieri di Monza hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare della permanenza in casa emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Entrambi dovranno rispondere ora di rapina in concorso.