Nascondono un chilo e mezzo di marijuana nel mangime del cane, tre arresti a Magenta

Un ragazzo di 24 e due di 19 anni sono stati arrestati dalla polizia di Magenta, cittadina del Milanese, con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. I tre sono stati trovati in possesso di oltre un chilo e mezzo di marijuana nascosta in un sacco del mangime del cane e 26.000 euro in contanti nel detersivo. Il blitz degli agenti è scattato ieri, giovedì 19 maggio, dopo un appostamento fuori dall'abitazione di due dei tre.

Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, i poliziotti hanno visto i due ragazzi di 19 anni allontanarsi dall'edificio. Il primo portava con sé un borsone mentre l'altro aveva al guinzaglio un pitbull. Insieme, si sono diretti verso un'auto posteggiata poco distante dove li attendeva un altro ragazzo di 18 anni. A quel punto sono intervenuti, fermando il giovane con il borsone all'interno del quale è stato l'oltre chilo e mezzo di marijuana in buste di cellophane accuratamente nascoste dentro al sacco del mangime per il cane. Nel frattempo l'amico con il cane aveva cercato di allontanarsi ma, notando il suo stato di agitazione, gli agenti l'hanno intimato a tornare indietro. Le richieste dei poliziotti sono rimaste inascoltate e, anzi, il giovane ha effettuato alcune chiamate dirette al fratello 24enne che è rapidamente uscito dall'appartamento.

Denunciato un terzo ragazzo

Fermato anch'egli, i poliziotti hanno poi proceduto con la perquisizione dell'abitazione trovando 363 grammi di hashish, altri cento grammi di marijuana e 26.400 euro in contanti nascosti nel fustino del detersivo. Insieme alla droga, trovato anche il materiale per il confezionamento delle dosi: due macchine per il sottovuoto e del cellophane. In una camera da letto dei fratelli sono poi stati trovai nomi e cifre di entrate e uscite dello spaccio, mentre nella stanza dei genitori gli agenti hanno rinvenuto un taser. Perquisito anche l'appartamento del 18enne che attendeva la coppia in macchina: al suo interno i poliziotti hanno trovato 1.500 euro, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e tre grammi di marijuana. Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente mentre i due fratelli di 24 e 19 anni e l'altro ragazzo sono stati tratti in arresto.