Rapinano e picchiano un uomo fuori da una tabaccheria: arrestati in due, il terzo è ricercato Un uomo di 35 anni è stato picchiato e rapinato fuori da una tabaccheria di Milano: gli hanno fatto saltare tre denti. Due ragazzi sono stati arrestati mentre il terzo è ancora ricercato.

A cura di Ilaria Quattrone

Alcuni frame del video in cui un uomo è stato picchiato e rapinato

Un uomo è stato picchiato e rapinato fuori da una tabaccheria di Milano: il trentacinquenne è stato trasferito in ospedale dove è ancora ricoverato. I responsabili sarebbero tre ragazzi: due giovani, di 23 e 25 anni, sono stati fermati e denunciati mentre il terzo è ancora ricercato. Sul caso indagano gli agenti della Questura di via Fatebenefratelli.

L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 23 dicembre 2022, intorno alle dieci di sera: dopo aver terminato la giornata lavorativa, la vittima stava per entrare in una tabaccheria che si trova in via Rismondo, nel quartiere Baggio alla periferia Ovest del capoluogo meneghino. A un certo punto, è stato circondato da tre ragazzi: tutti e tre erano armati di un coltello.

Alla vittima sono saltati tre denti

Lo hanno colpito con calci e pugni: una violenza tale da fargli saltare ben tre denti e gli hanno portato via un marsupio e delle cuffie bluetooth. I medici e i paramedici del 118 lo hanno trasferito all'ospedale Fatebenefratelli. Gli agenti, nel frattempo che il ferito veniva portato in pronto soccorso, sono riusciti a fermare i due ragazzi: una volta arrivati in Questura, è stato possibile accertare che avessero già diversi precedenti. Non solo.

Il ragazzo di 23 anni era ricercato perché a suo carico aveva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata: la misura era stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì. I due presunti responsabili sono stati trovati grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nel negozio. Oltre ai frame, la vittima ha fornito una descrizione.