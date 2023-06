Rapinano due ragazzi e gli spruzzano uno spray negli occhi: arrestato un 32enne, l’altro riesce a fuggire Un 32enne è stato arrestato per rapina impropria. Insieme a un complice, ha aggredito e rapinato due amici fuori dalla stazione Centrale di Milano.

A cura di Enrico Spaccini

Due ragazzi di 26 e 27 anni sono stati aggrediti e rapinati nei dintorni della stazione Centrale di Milano nella giornata di ieri, martedì 6 giugno. Uno di loro è stato avvicinato da un paio di sconosciuti che dopo avergli chiesto di consegnare quello che aveva in tasca, gli hanno spruzzato uno spray negli occhi. L'altro è arrivato in soccorso dell'amico e, dopo una lite, sono riusciti a mettere in fuga i due rapinatori. Uno è stato arrestato dalla polizia, mentre l'altro è riuscito a fuggire.

La rapina davanti alla stazione Centrale

All'inizio i due rapinatori hanno preso di mira un ragazzo di 26 anni di nazionalità bengalese. All'altezza del civico 40 in via Vitruvio gli hanno intimato di consegnargli quello che aveva con sé. Di fronte al suo rifiuto, i due gli hanno spruzzato uno spray negli occhi per confonderlo.

Vista la scena, un 27enne anche lui bengalese è corso in aiuto dell'amico. I due sono riusciti a trovare riparo in un negozio lungo la strada dove sono rimasti per qualche minuto. Una volta usciti, però, si sono ritrovati di fronte di nuovo i due rapinatori che li stavano aspettando.

L'arresto e il ricovero in ospedale di uno dei rapinatori

In quel momento è nata una colluttazione tra i quattro, con i due amici che si sono messi a rincorrere gli aggressori. I due si sono separati e mentre uno è riuscito ad allontanarsi, l'altro ha urtato il capo pattuglia della polizia che nel frattempo era sceso dalla volante.

Entrambi sono caduti, ma ad avere la peggio è stato l'aggressore, un 32enne algerino, che ha battuto la testa contro il cornicione di un marciapiedi. Il rapinatore è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli per essere medicato. Una volta uscito sarà convalidato l'arresto per rapina impropria e sarà trasferito a San Vittore.