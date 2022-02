Rapina una turista statunitense e accoltella un poliziotto, arrestato 26enne di Quarto Oggiaro Un ragazzo italiano di 26 anni è stato arrestato con l’accusa di aver rapinato una turista americana e accoltellato un poliziotto nella serata dello scorso 25 settembre a Milano.

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano per aver rapinato una turista americana in via Massimo D'Azeglio e aver accoltellato i suoi soccorritori, tra cui un agente in quel momento libero dal servizio. Il 26enne, cittadino italiano, è accusato di tentato omicidio.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto comunicato dalla polizia, tutto è successo nella serata dello scorso 25 settembre. Le volanti dell'Upg si sono portate d'urgenza in via D'Azeglio a seguito di una richiesta d'aiuto che parlava di una rapina e diversi feriti. La vittima, una turista americana, è stata fermata e rapinata da due malviventi, dei quali uno armato di coltello. Dopo aver ottenuto una borsa e due collanine, hanno cercato di darsi alla fuga ma un poliziotto di 29 anni, fuori servizio e in compagnia di un amico, è intervenuto per bloccarli. Il 26enne col coltello però è riuscito a liberarsi dalla presa, ferendo l'agente e il suo amico all'addome e al fianco. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda da cui è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. L'amico, invece, è stato portato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli e dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Le indagini della polizia sono partite subito: incrociando i tabulati e analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire all'autore del tentato omicidio, ovvero il 26enne, residente a Quarto Oggiaro. A seguito di ulteriori accertamenti, i poliziotti hanno scoperto che questi era già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il 26enne è quindi stato arrestato mentre gli agenti sono ancora sulle tracce del complice.