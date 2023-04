Rapina una donna e con la carta di credito compra sex toys per 1.200 euro Per un uomo di 30 anni sono scattate le manette perché ha comprato 1.200 euro di sex toys con la carta di credito rubata poco prima a una turista americana.

A cura di Giorgia Venturini

È riuscito a derubare il portafoglio a una donna, poi con la sua carta di credito ha comprato sex toys per un valore di 1.200 euro. Per l'uomo, di 30 anni, sono scattate le manette quando era ancora intento a comprare all'interno articoli in un sexy shop di viale Brianza a Milano.

La rapina e gli acquisti al sexy shop

Stando alla ricostruzione dei fatti, il 30enne sempre in viale Brianza aveva avvicinato una turista americana di 64 anni scippandole la borsetta. Dal portafoglio ha preso la sua carta di credito e con questa ha comprato nel vicino sexy shop tanti articoli per uno scontrino da 1.200 euro. La turista subito dopo essere stata scippata ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i poliziotti, motociclisti delle Nibbio. La 64enne agli agenti ha subito riferito che sul telefono si era vista arrivare due notifiche della banca che fornivano i dettagli di acquisto in un negozio della zona. Le notifiche avevano riferito due transazioni da 600 euro ciascuna nel sexy shop.

L'intervento degli agenti di polizia

Gli agenti di polizia così si sono subito piombati all'interno del negozio e hanno sorpreso il 30enne ancora impegnato a fare acquisti. Una volta perquisito il rapinatore è stato trovato ancora in possesso di oggetti personali della turista, come un paio di orecchini. Per lui sono scattate subito le manette per rapina: ora tutti gli accertamenti del caso verificheranno o meno se il 30enne è responsabile di altre rapine.