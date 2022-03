Rapina la stessa farmacia per due giorni di seguito: “Sono quello di ieri”. Arrestato un 36enne Un 36enne è stato arrestato dai carabinieri a Desio, in provincia di Monza e Brianza, dopo aver rapinato per il secondo giorno di fila la stessa farmacia. “Sono quello di ieri”, aveva detto al farmacista.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Al farmacista di Desio che se l'è visto comparire di nuovo davanti, per il secondo giorno di fila, sarà sembrato un brutto déjà-vu. Ma ci ha pensato lo stesso rapinatore a fugare ogni dubbio: "Sono quello di ieri", gli ha detto prima di minacciarlo con un paio di forbici e farsi consegnare un bottino di circa 350 euro. Il malvivente questa volta è stato però arrestato, e dovrà rispondere anche dell'altra rapina, di cui lui stesso si è "incolpato".

Il rapinatore finito adesso in carcere a Monza, in attesa di essere interrogato da un giudice, è un uomo di 36 anni residente in provincia di Brescia. Da alcuni giorni in realtà aveva occupato una camera d'albergo a Desio che utilizzava come nascondiglio. Nel pomeriggio di ieri, dopo la rapina, stava correndo proprio in hotel quando è stato notato da una pattuglia dei carabinieri nei pressi del parco Tittoni. I militari, che avevano già ricevuto la segnalazione del colpo consumato poco prima, lo hanno fermato e interrogato: l'uomo ha cercato di giustificarsi dicendo che stava facendo jogging, ma il fatto che indossasse dei jeans e soprattutto le numerose banconote in tasca hanno insospettito i militari dell'Arma, che lo hanno portato in caserma per un interrogatorio più approfondito.

La visione dei filmati di registrazione della farmacia e alcuni dettagli, come il giubbotto perso durante la fuga dal 36enne, lo hanno incastrato. Dopo la seconda rapina, infatti, una barista della zona vedendo un uomo scappare dalla farmacia e sapendo che la stessa era stata rapinata il giorno prima ha provato istintivamente a fermare il fuggitivo: ne è nata una breve colluttazione durante la quale il rapinatore ha perso il giubbotto. Una volta in caserma per il 36enne è così scattato l'arresto.