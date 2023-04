Rapina due farmacie impugnando un taglierino: i colpi a distanza di poche ore Un uomo è stato fermato perché aveva messo a segno due rapine in farmacia a Milano a distanza di poche ore.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 50 anni è stato fermato dalla polizia per aver messo a segno due rapine in farmacia alla distanza di due giorni. I colpi sono stati messi a segno da un pregiudicato che aveva appena terminato il periodo di sorveglianza speciale: era già stato accusato per reati contro il patrimonio.

Le rapine dopo il periodo di sorveglianza

Stando a una prima ricostruzione, dopo aver terminato il periodo di sorveglianza era tornato a rubare: come obiettivo aveva scelto due farmacie e le aveva derubate nel giro di 48 ore. Il primo colpo è stato messo a segno giovedì 13 aprile in piazzale Cuoco, nella periferia Est di Milano. Il giorno successivo il 50enne ha derubato la farmacia di via Solari. A riprendere tutto sono state le telecamere di video sorveglianza dei due negozi.

Fermato dalla polizia

Il modus operandi utilizzato dal ladro era sempre lo stesso: è entrato in farmacia impugnando un taglierino e ha minacciato i dipendenti sempre indossando una felpa arancione con il cappuccio. Dopo le denunce delle due farmacie sono scattate le indagini della polizia: gli agenti lo hanno trovato in una struttura in zona Scalo Romana. Gli agenti lo hanno trovato con alcuni contanti addosso e un taglierino, lo stesso utilizzato per le rapine. Per lui quindi sono scattate le manette.