Rapina a mano armata in pieno giorno a Milano: in ospedale un uomo di 66 anni Nella giornata di oggi, mercoledì 13 luglio, si è verificata una violenta rapina in zona Porta Romana a Milano: due ladri sono entrati in un negozio di antiquariato e hanno ferito un uomo.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Violenta rapina in pieno centro a Milano nella giornata di oggi, mercoledì 13 luglio: una coppia di rapinatori è entrato in un negozio di antiquariato e ha portato via un orologio Rolex, dei telefoni cellulari e un borsello. I due sarebbero poi scappati facendo perdere le loro tracce. Nella rapina è rimasto ferito un uomo.

L'uomo picchiato con una pistola

Si tratta di un 66enne che è titolare insieme alla moglie di 62 anni del negozio che si trova in via Bergamo, in zona Porta Romana. In base alle frammentarie informazioni avute fino a questo momento, i ladri sono entrati nel negozio e hanno aggredito i due. Avrebbero colpito alla testa l'uomo con il calcio di una pistola mentre alla donna avrebbero dato uno schiaffo. Dopodiché sarebbero fuggiti con il bottino, di cui non si conosce il valore. Sembrerebbe che, al momento della rapina, non ci fossero altre persone in negozio.

I rilievi affidati agli agenti della Squadra mobile

Una volta ricevuto l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile di Milano che hanno svolto tutti i rilievi del caso, per ricostruire la dinamica, oltre che per cercare di risalire all'identità dei responsabili. Saranno quindi analizzati i video delle telecamere di videosorveglianza o se esistano delle tracce che consentano di identificarli.

Leggi anche Un uomo di 87 anni è precipitato da un palazzo: si indaga sulla morte

L'uomo di 66 anni, vista l'entità della ferita, è stato trasferito dagli operatori sanitari del 118 poi al Policlinico di Milano per degli accertamenti. Non risulta, fortunatamente, in gravi condizioni. Per la moglie non si è resa necessaria l'ospedalizzazione, ma sia lei che il marito versano in un forte stato di choc.