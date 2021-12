Rapina 90enne e gli porta via soldi, orologio e la fede nuziale della moglie morta: arrestato Il 26enne è stato arrestato e portato in carcere: potrebbe essere stato autore di altre rapine, sul caso indagano gli agenti della Questura.

A cura di Ilaria Quattrone

Gli ha portato via il portafoglio, un orologio e le fedi nuziali della moglie morta qualche anno fa: un uomo di 26 anni è stato arrestato a Milano. L'uomo è accusato di aver rapinato in casa, un anziano di novant'anni, il 23 novembre scorso. Il 26enne, con diversi precedenti, dovrà rispondere dell'accusa di rapina. Gli agenti lo hanno portato in carcere e indagano sulla possibilità che sia stato autore di altri colpi.

Il 26enne ha minacciato il 90enne

La rapina era avvenuta, stando a quanto riportato dal quotidiano "La Repubblica", alle due di notte: il 26enne è infatti entrato nell'abitazione dell'anziano ad Abbiategrasso. Stando al suo racconto, l'anziano si è svegliato a causa dei rumori fatti dal ragazzo. Il 90enne si è poi trovato davanti il ragazzo che gli puntava in faccia una torcia. Il giovane ha minacciato l'anziano e si è fatto dare soldi e gli altri gioielli. Si è fatto poi dare anche le chiavi dell'auto dell'uomo. Dopodiché è scappato.

L'uomo è stato portato in carcere

I poliziotti, durante le attività di controllo, lo hanno trovato a bordo dell'auto rubata e con la moglie. Gli agenti lo hanno così fermato e lo hanno portato in Questura. Il rapinatore è stato poi riconosciuto anche dall'anziano. L'1 dicembre, i poliziotti lo hanno trovato in via Neera: alla vista degli agenti, il 26enne ha provato a scappare e nascondersi in un palazzo. Nonostante il tentativo, è stato fermato e arrestato: al polso aveva diversi orologi e gioielli preziosi. L'uomo adesso si trova nel carcere di San Vittore. Gli agenti, oltre a indagare su altri colpi, stanno cercando di risalire all'attività di un Compro oro al quale il 26enne si rivolgeva.