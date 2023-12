Raggira un’anziana e si fa intestare il patrimonio da 1 milione di euro: è il presidente di un’associazione benefica Avrebbe circuito un’anziana di 82 anni per farsi designare come unico erede di un patrimonio da 1,2 milioni di euro. Ad approfittarsi della donna sarebbe stato il vicepresidente di un’associazione di volontariato milanese che da tempo sostiene i malati terminali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Foto di repertorio

Avrebbe circuito un'anziana di 82 anni per farsi designare come unico erede di un patrimonio da 1,2 milioni di euro, tentando prima di farsi nominare amministratore di sostegno della donna e poi falsificando il suo testamento.

Per questo la Guardia di finanza, su delega della Procura di Milano, ha sequestrato tutti i beni immobili e le disponibilità finanziarie riconducibili all'asse ereditario della signora, defunta nel 2022 e negli ultimi anni di vita vittima di circonvenzione d'incapace: ad approfittarsi di lei sarebbe stato il vicepresidente di un'associazione di volontariato milanese che da tempo sostiene i malati terminali.

L'uomo, 58 anni, secondo quanto emerso dalle indagini, l'avrebbe prima indotta a farsi elargire diverse migliaia di euro e a farsi carico delle rate di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'auto; poi, a seguito del ricovero in ospedale, avrebbe anche tentato di farsi nominare amministratore di sostegno (istanza rigettata dal giudice tutelare). Nonché addirittura di farsi designare come unico erede dell'82enne, abusando della fragilità della donna e falsificando l'intero testamento olografo dell'anziana ormai gravemente malata.

Le indagini, tempestivamente avviate e già concluse, hanno però consentito di congelare l'intero patrimonio, tutelando così i legittimi eredi. Si va ora dunque verso il rinvio a giudizio del 58enne, che si definiva "figlio di fatto" davanti al giudice tutelare dell'anziana signora.